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Раздел: Мир  
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На границе с Румынией конфискуют продукты из-за африканской чумы свиней

На границе с Румынией конфискуют продукты из-за африканской чумы свинейВсе транспортные средства проходят тщательную проверку.

Отныне все продукты, которые пытаются ввезти граждане Молдовы или Украины на территорию Румынии, изымаются на таможне округа Ботошань, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, изъятые продукты уничтожают прямо на глазах у их владельцев", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все транспортные средства, которые направляются в Румынию из Молдовы и Украины, проходят тщательную проверку.

"Путешественники, которые пытаются ввезти в страну продукты питания, остаются без мясных продуктов, даже если речь идёт о консервах, готовых блюдах или бутербродах", - говорится в сообщении.

Соответствующие действия румын подкреплены документом, выданным национальным советом по экстренным ситуациям.

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"Мы знаем, что вирус очень устойчив, у нас есть опыт после Сату-Маре, куда вирус был ввезён через продукты питания животного происхождения, приготовленные в Венгрии. Будут конфискованы все продукты питания и уничтожены на глазах их владельцев. Людей, которые въезжают в нашу страну, мы предупреждаем о запрете на ввоз пищевых продуктов. В связи с этим мы расклеили афиши у въезда в пункт пропуска", - рассказал замглавы управления санитарно-ветеринарного надзора и пищевой безопасности Ботошан Овидиу Аиримицоаие.
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 Теги: Румыния, африканская чума, свиньи, мясо

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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