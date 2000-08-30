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Раздел: Мир  
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Китай провел запуск ракеты с тремя спутниками

Китай провел запуск ракеты с тремя спутникамиЭтот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.

Китай в среду успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Шуанцюйсянь-1" SQX-1Z с тремя спутниками на борту. Об этом сообщает Синьхуа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13:00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.

Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.

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После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.
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 Теги: Китай, ракета, запуск

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Сегодня, 16:48 » Автор: Алена Шимко
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