Раздел: Мир
Китай провел запуск ракеты с тремя спутниками
Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.
Китай в среду успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Шуанцюйсянь-1" SQX-1Z с тремя спутниками на борту. Об этом сообщает Синьхуа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13:00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.
Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.
Читайте также: Китай запустил ракету-носитель с двумя спутниками
После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.
Китай в среду успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Шуанцюйсянь-1" SQX-1Z с тремя спутниками на борту. Об этом сообщает Синьхуа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13:00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.
Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX.
Читайте также: Китай запустил ракету-носитель с двумя спутниками
После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.
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