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Раздел: Мир  
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Британская полиция отследила маршрут подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция отследила маршрут подозреваемых в отравлении СкрипалейДанные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения подозреваемых.

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми россиянами, которых считают исполнителями отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает Sky News, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта.

В частности, Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту Гэтвик в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позже подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Вскоре этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут - в 11:58 - их видят на Уилтон-роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Затем мужчин видят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, возвращаются поездом обратно в Лондон.

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Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту Хитроу в 19:28 в воскресенье, 4 марта.
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 Теги: Скрипали, отравление, Британия, маршрут, подозреваемые

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Сегодня, 18:00 » Автор: Алена Шимко
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