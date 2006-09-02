В Чехии вертолет упал на крышу склада: есть жертвы

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени.



На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет.



Об этом пишет



По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.



Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.



В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.



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5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.



