Раздел: Мир
В Чехии вертолет упал на крышу склада: есть жертвы
Инцидент произошел в 17:20 по местному времени.
На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.
Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.
В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.
Читайте также: В Польше разбился вертолет, есть жертвы
5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.
На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.
Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.
В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.
Читайте также: В Польше разбился вертолет, есть жертвы
5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.
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