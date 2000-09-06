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Раздел: Мир  
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Взрыв в Афганистане: погибли десятки людей

Взрыв в Афганистане: погибли десятки людей Теракт был совершен смертником.

В результате взрыва во время соревнований в одном из спортивных клубов Кабула погибли 20 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Согласно данным агентства, число погибших в результате двух взрывов достигло 20 человек, еще 70 человек получили ранения. Представитель министерства внутренних дел станы сообщил, что количество жертв может увеличиться.

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Пока ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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 Теги: Кабул, взрыв

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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