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Раздел: Мир  
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В Чехии разбился небольшой вертолет

В Чехии разбился небольшой вертолет Жертвами аварии стали четыре человека.

Небольшой частный вертолет Robinson R 44 потерпел крушение и упал на крышу склада промышленного предприятия в чешском городе Пльзень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

В результате падения двое пассажиров вертолета погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.

Сообщается, что инцидент произошел в среду, 5 сентября, в 17:20 по местному времени. Среди погибших - трое мужчин и одна женщина, все они были членами экипажа. На момент аварии на складе не было людей, поэтому дополнительных жертв удалось избежать. На месте катастрофы работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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Ранее в Мексике разбился пассажирский самолет. В самолете находился 101 человек, всем им чудом удалось выжить; тем не менее, 18 пассажиров госпитализировали прибывшие медики.
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 Теги: Чехия, вертолет

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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