Раздел: Мир
Парижский музей выбрали лучшим в мире
Второе и третье место заняли музеи из Нью-Йорка.
Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Рейтинг Travellers’ Choice Awards («Выбор туристов») составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. Победителей определяли на основе анализа миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира.
На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей.
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За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.
Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Рейтинг Travellers’ Choice Awards («Выбор туристов») составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. Победителей определяли на основе анализа миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира.
На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей.
Читайте также: В Чехии разбился небольшой вертолет
За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.
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