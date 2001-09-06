» » Парижский музей выбрали лучшим в мире
Раздел: Мир  
0

Парижский музей выбрали лучшим в мире

Парижский музей выбрали лучшим в мире Второе и третье место заняли музеи из Нью-Йорка.

Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Рейтинг Travellers’ Choice Awards («Выбор туристов») составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. Победителей определяли на основе анализа миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира.

На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей.

Читайте также: В Чехии разбился небольшой вертолет

За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: музей, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     206
     0

Похожие новости по теме

Наводнение в Париже: закрыты музеи и несколько железнодорожных станций Наводнение в Париже: закрыты музеи и несколько железнодорожных станций

Также прекращены круизы по Сене.

В столице США открывается музей Библии В столице США открывается музей Библии

Открытие запланировано на сегодня.

В Пекине открыли Музей Тараса Шевченко В Пекине открыли Музей Тараса Шевченко

В пекинском музее-галерее Тараса Шевченко открылась художественная выставка "Неувядаемая слава. Поклон Тарасу Шевченко", сообщает Синьхуа.

В Молдове открыли Музей В Молдове открыли Музей "жертвам преступного режима"

В Кишиневе по инициативе главы минобороны открыт Музей советской оккупации.

Боевики «ИГ» разгромили музей с бесценными экспонатами Боевики «ИГ» разгромили музей с бесценными экспонатами

Некоторые из экспонатов музея относятся к VII веку до нашей эры.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх