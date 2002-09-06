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Раздел: Мир  
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Премьер-министр Канады обвинил Дональда Трампа

Премьер-министр Канады обвинил Дональда Трампа По словам политика, президент США не всегда придерживается правил.

Канаде нужен четко выписан механизм разрешения споров в НАФТА, чтобы защититься от "изменчивости" президента США Дональда Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

“Очевидно, что мы имеем определенные “красные линии”, на которые канадцы не согласятся. Мы должны оставить механизм разрешения споров, прописанный в 19 статье Североамериканского соглашения о свободной торговле, поскольку это будет гарантировать исполнение правил, а мы знаем, что имеем президента (Трампа - ред.), который не всегда соблюдает правила так, как они определены”, - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада готова полностью отказаться от членства в NAFTA, если не сможет получить выгодные ей условия.

“Мы не согласимся на том, что должны подписать плохое соглашение только потому, что этого хочет президент. Мы скорее покинем зал переговоров, не подписав соглашения, чем подпишем плохой для канадцев договор”, - отметил премьер-министр.

Отметим, что 19 статья Североамериканского соглашения о свободной торговле дает возможность компаниям, которые считают, что их продукция была несправедливо обложена антидемпинговыми или компенсационными пошлинами, требовать арбитража.

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Как известно, в Вашингтоне вчера возобновились переговоры между США и Канадой в отношении обновленных условий Североамериканского соглашения о свободной торговле.
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 Теги: Трюдо, Трамп

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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