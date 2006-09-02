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Раздел: Мир  
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США будут бороться с киберугрозами при помощи санкций

США будут бороться с киберугрозами при помощи санкций Новый закон принят в конгрессе США.

Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла законопроект "О киберсдерживании и реагировании" на киберугрозы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Согласно документу, Вашингтон должен вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США. Такая мера сможет защитить выборы в стране и важные объекты инфраструктуру от "спонсируемой иностранными государствами злонамеренной кибератаки". Это даст основу сдерживания и реагирования на кибератаки против США в будущем.

В документе сказано, что норма принята на фоне заявлений директора нацразведки США о том что, "Россия, Китай, Иран и Северная Корея станут величайшими киберугрозами для Соединенных Штатов".

Также в документе сказано об атаках вредоносным ПО NotPetya и вирусом WannaCry, которые были проведены РФ. По оценкам американских законодателей, эта атака стала самой разрушительной кибератакой в истории и смогла нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии.

Кроме этого, инициатива предусматривает, что президент имеет возможность отказать в наложении санкций в каждом отдельном случае на срок не более чем года. Полностью отказаться от ограничений лидер США сможет только если в специальные комитеты конгресса США будут направлены специальные письма, что подтвердят решение не вводить санкции в данном случае из-за важного значения для экономики или национальных интересов страны.

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Данный документ будет передан на утверждение в сенат и в случае его утверждения должен быть подписан президентом.
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 Теги: США, кибербезопасность

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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