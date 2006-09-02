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Раздел: Мир  
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На самолете, летевшем из Алжира во Францию, заподозрили холеру

На самолете, летевшем из Алжира во Францию, заподозрили холеруСамолет вернулся в Турцию для дезинфекции.

Французские власти эвакуировали самолет, перевозивший 141 пассажиров, после того, как он прибыл во французский город Перпиньян из Алжира с ребенком на борту, подозреваемым в заражении холерой. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.

"Восьмилетний мальчик был доставлен в больницу для осмотра после приступов рвоты и диареи во время полета", - говорится в сообщении.

Подозрения о заболевании не подтвердились.

Всех пассажиров отпустили только после обеззараживания рук, а самолет вернулся в Алжир для дезинфекции.

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В Алжире в прошлом месяце впервые за 22 года вспыхнула холера, что привело к двум смертельным случаям. Около 50 человек инфицировались и сейчас проходят лечение в городе Боуфарик, что в 30 км на восток от столицы.
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 Теги: Самолет, холера, карантин, эвакуация

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Сегодня, 09:48 » Автор: Алена Шимко
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