Раздел: Мир
На самолете, летевшем из Алжира во Францию, заподозрили холеру
Самолет вернулся в Турцию для дезинфекции.
Французские власти эвакуировали самолет, перевозивший 141 пассажиров, после того, как он прибыл во французский город Перпиньян из Алжира с ребенком на борту, подозреваемым в заражении холерой. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
"Восьмилетний мальчик был доставлен в больницу для осмотра после приступов рвоты и диареи во время полета", - говорится в сообщении.
Подозрения о заболевании не подтвердились.
Всех пассажиров отпустили только после обеззараживания рук, а самолет вернулся в Алжир для дезинфекции.
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В Алжире в прошлом месяце впервые за 22 года вспыхнула холера, что привело к двум смертельным случаям. Около 50 человек инфицировались и сейчас проходят лечение в городе Боуфарик, что в 30 км на восток от столицы.
Французские власти эвакуировали самолет, перевозивший 141 пассажиров, после того, как он прибыл во французский город Перпиньян из Алжира с ребенком на борту, подозреваемым в заражении холерой. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.
"Восьмилетний мальчик был доставлен в больницу для осмотра после приступов рвоты и диареи во время полета", - говорится в сообщении.
Подозрения о заболевании не подтвердились.
Всех пассажиров отпустили только после обеззараживания рук, а самолет вернулся в Алжир для дезинфекции.
Читайте также: В России экстренно сел турецкий самолет
В Алжире в прошлом месяце впервые за 22 года вспыхнула холера, что привело к двум смертельным случаям. Около 50 человек инфицировались и сейчас проходят лечение в городе Боуфарик, что в 30 км на восток от столицы.
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