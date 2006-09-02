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Дайвер, спасавший детей в Таиланде, подает в суд на Илона Маска

Дайвер, спасавший детей в Таиланде, подает в суд на Илона МаскаДайвер возмущен повторным оскорблением со стороны Маска.

Британский финансист и дайвер Вернон Ансворт, который живет в Таиланде и был одним из главных участников операции по спасению 12 подростков-футболистов из затопленной пещеры, решил подать в суд на миллиардера Илона Маска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.

Конфликт между Ансвортом и Маском разгорелся в июле, когда спасатели нашли мальчиков-футболистов и их тренера в затопленной пещере. Вход в пещеру был затоплен, и к тому же представлял собой сеть длинных и узких туннелей, и и спасатели долго разрабатывали план эвакуации группы.

Маск тогда предложил отправить в пещеру подводную мини-лодку. Но Ансворт, который участвовал в спасательной операции, назвал субмарину Маска пиаром.

"Не было никаких шансов, что это сработает. У него не было ни малейшего понятия, как выглядел проход в пещере", – сказал дайвер.

Маск ответил ему в твиттере, что сделает видео, которое покажет, как мини-подлодка добирается до пещеры, после чего назвал британца педофилом (в оригинале – pedo guy). Позже глава Tesla заметил, что на эту мысль его навел тот факт, что Ансворт жил в Таиланде.

Через некоторое время миллиардер удалил эти твиты, а еще через некоторое время извинился, и, казалось, конфликт был исчерпан. Дети были спасены, дайвер из Хертфордшира стал героем и публично объявил, что не держит зла на предпринимателя.

Однако в начале сентября стало известно, что Маск написал несколько писем журналистам портала BuzzFeed. В них он еще раз назвал Ансворта "насильником детей" (child rapist) и описал его как "старого одинокого мужика из Англии, который регулярно ездил в Паттайю (известный таиландский курорт, известный в том числе своей секс-индустрией) и женился на несовершеннолетней: ей тогда было всего 12 лет". Также он предположил, что женщина, на которой женился Ансворт, была вовлечена в секс-торговлю.

"Пусть подает на меня в суд", – также написал миллиардер в одном из писем, которые опубликовали журналисты.

Жена Ансворта, тайка по происхождению, по ее собственным словам, пришла "в бешенство" от этих утверждений Маска. Она написала в соцсетях, что ей сорок лет, и что Ансворт не женился на ней, когда ей было 12 лет. СМИ, с которыми она общалась, сообщили, что она хозяйка маникюрного салона, а с Верноном познакомилась в Лондоне.

Сам Ансворт заявил, что в Паттайе никогда не был, "как и в других местах Таиланда с подобной репутацией".

"Верн - очень добрый человек. Он никогда ни с кем не ссорится, и все его любят, – написала его жена. – Если бы он не был таким хорошим парнем, мы бы с ним не были вместе".

После второго раунда обвинений со стороны Маска, Ансворт все-таки решил подать в суд на миллиардера и уже нанял для этого американского юриста Лусиана Вуда. По словам британца, он собирается подать иск о клевете сразу в трех странах: Таиланде, США и Великобритании. В Таиланде клевета является серьезным преступлением и может привести к тюремному заключению.

"Маск может хоть сотню раз написать в твиттере свою грязную ложь, и все равно это будет ложь, – подчеркнул бывший финансист. – Педофилия - это слишком серьезное обвинение, чтобы оставлять его безнаказанным". Он также заявил, что то, в чем его обвинил Маск, "на 100% ложь" и "сильно его задело".

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На первом скандале с Ансвортом Маск потерял почти $2 млрд: акции принадлежащей ему компании Tesla упали на более чем 3,5%. Позже, однако, они снова выросли в цене. С чем связан новый раунд обвинений против британского дайвера – неизвестно. Однако в середине августа Маск признался в твиттере, что употребляет антидепрессанты и страдает от резких перемен настроения, связанных с огромным стрессом, который он испытывает. Когда же один из его читателей прямо задал ему вопрос, не страдает ли он биполярным расстройством, миллиардер ответил: "Да". Позже этот пост также был удален из твиттера.
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 Теги: Илон Макс, дайвер, оскорбление, суд, Таиланд

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Сегодня, 11:06 » Автор: Алена Шимко
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