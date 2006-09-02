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Дайвер, спасавший детей в Таиланде, подает в суд на Илона Маска

Дайвер, спасавший детей в Таиланде, подает в суд на Илона Маска

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Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещеры Американский инженер Илон Маск принес извинения дайверу, который забраковал его мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей в Таиланде Миллиардер Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск.