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Раздел: Мир  
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Землетрясение на японском острове Хоккайдо признали самым мощным в истории страны

Землетрясение на японском острове Хоккайдо признали самым мощным в истории страныУже подтверждена смерть четырех человек.

Власти страны сообщают о по меньшей мере четырех погибших в результате подземных толчков. Еще 30 человек пропали без вести. Землетрясение, которое в четверг, 6 сентября, произошло на японском острове Хоккайдо, имело самый высокий для страны уровень – семь баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Метеорологическое управление сообщает, что землетрясение оценили в 7 по шкале интенсивности сейсмической активности Японии. Это самый высокий уровень из возможных", - отметило издание.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи людях, которые "не подавали признаков жизни". Однако, чиновники с Хоккайдо подтвердили, что еще два человека погибли в результате землетрясения.

Более 30 человек пропали без вести. Еще около 120 получили травмы.

Кроме того, землетрясение вызвало оползни, которые привели к масштабным разрушениям. Около эпицентра оползни уничтожили дома в городке Ацуми. Все пропавшие из этого города.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что численность участников спасательных операций из состава Сил самообороны будет увеличена до 25 тыс. человек. Сейчас поисково-спасательные работы после землетрясения ведут 4 тыс. человек.
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 Теги: Япония, Землетрясение, Хоккайдо

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Сегодня, 12:57 » Автор: Алена Шимко
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