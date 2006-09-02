Раздел: Мир
Землетрясение на японском острове Хоккайдо признали самым мощным в истории страны
Уже подтверждена смерть четырех человек.
Власти страны сообщают о по меньшей мере четырех погибших в результате подземных толчков. Еще 30 человек пропали без вести. Землетрясение, которое в четверг, 6 сентября, произошло на японском острове Хоккайдо, имело самый высокий для страны уровень – семь баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Метеорологическое управление сообщает, что землетрясение оценили в 7 по шкале интенсивности сейсмической активности Японии. Это самый высокий уровень из возможных", - отметило издание.
Ранее сообщалось о двух погибших и семи людях, которые "не подавали признаков жизни". Однако, чиновники с Хоккайдо подтвердили, что еще два человека погибли в результате землетрясения.
Более 30 человек пропали без вести. Еще около 120 получили травмы.
Кроме того, землетрясение вызвало оползни, которые привели к масштабным разрушениям. Около эпицентра оползни уничтожили дома в городке Ацуми. Все пропавшие из этого города.
Читайте также: Необычные животные, обитающие на острове Хоккайдо. Фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что численность участников спасательных операций из состава Сил самообороны будет увеличена до 25 тыс. человек. Сейчас поисково-спасательные работы после землетрясения ведут 4 тыс. человек.
Власти страны сообщают о по меньшей мере четырех погибших в результате подземных толчков. Еще 30 человек пропали без вести. Землетрясение, которое в четверг, 6 сентября, произошло на японском острове Хоккайдо, имело самый высокий для страны уровень – семь баллов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Метеорологическое управление сообщает, что землетрясение оценили в 7 по шкале интенсивности сейсмической активности Японии. Это самый высокий уровень из возможных", - отметило издание.
Ранее сообщалось о двух погибших и семи людях, которые "не подавали признаков жизни". Однако, чиновники с Хоккайдо подтвердили, что еще два человека погибли в результате землетрясения.
Более 30 человек пропали без вести. Еще около 120 получили травмы.
Кроме того, землетрясение вызвало оползни, которые привели к масштабным разрушениям. Около эпицентра оползни уничтожили дома в городке Ацуми. Все пропавшие из этого города.
Читайте также: Необычные животные, обитающие на острове Хоккайдо. Фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что численность участников спасательных операций из состава Сил самообороны будет увеличена до 25 тыс. человек. Сейчас поисково-спасательные работы после землетрясения ведут 4 тыс. человек.
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