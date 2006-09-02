» » Литва попросила крупную торговую сеть изъять одежду с советской символикой
Раздел: Мир  
0

Литва попросила крупную торговую сеть изъять одежду с советской символикой

Литва попросила крупную торговую сеть изъять одежду с советской символикойЛитовский посол обратился с просьбой к сети супермаркетов Walmart.

Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом пишет Kauno.Diena.lt.

"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью", - заявил Крищюнас.

Читайте также: Разбойное ЧП в Харькове: бандиты украли крупную сумму денег

"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же стать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако в этом случае майки и другие продукты с символами массовых убийств должны быть немедленно отозваны", - говорится в письме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Walmart, Литва, советская символика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:18 » Автор: Алена Шимко
     449
     0

Похожие новости по теме

В Германии разрешили игры с нацистской символикой В Германии разрешили игры с нацистской символикой

Уголовный кодекс ФРГ запрещает публич​ное изображение символов нацистской власти

Опубликован рейтинг самых богатых семей планеты Опубликован рейтинг самых богатых семей планеты

Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151,5 млрд. долларов.

В США полиция ликвидировала преступника, стрелявшего в гипермаркете В США полиция ликвидировала преступника, стрелявшего в гипермаркете

В Техасе неизвестный начал стрельбу посреди гипермаркета и захватил заложника.

Россиянина не пустили в Литву из-за наклейки с коммунистической символикой Россиянина не пустили в Литву из-за наклейки с коммунистической символикой

Демонстрация или распространения нацистской и коммунистической символики грозит в Литве штрафом от 144 до 289 евро.

Керри обратился с просьбой к российскому руководству Керри обратился с просьбой к российскому руководству

Американский политик призвал президента РФ не вести "двойную игру".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх