Раздел: Мир
Литва попросила крупную торговую сеть изъять одежду с советской символикой
Литовский посол обратился с просьбой к сети супермаркетов Walmart.
Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом пишет Kauno.Diena.lt.
"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью", - заявил Крищюнас.
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"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же стать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако в этом случае майки и другие продукты с символами массовых убийств должны быть немедленно отозваны", - говорится в письме.
Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом пишет Kauno.Diena.lt.
"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью", - заявил Крищюнас.
Читайте также: Разбойное ЧП в Харькове: бандиты украли крупную сумму денег
"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же стать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако в этом случае майки и другие продукты с символами массовых убийств должны быть немедленно отозваны", - говорится в письме.
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