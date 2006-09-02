Раздел: Мир
Белорусские военные начали масштабные учения
В них принимают участие около 7,5 тыс. военнослужащих.
Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Учение стартовало сегодня и проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева.
В нем принимают участие около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.
"Командно-штабное учение является завершающим этапом в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в этом году. С учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства определена тема учения - "Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Беларуси", - проинформировали в военном ведомстве.
Цель учения - проверка уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований и их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению.
Мероприятие пройдет в два этапа.
Во время первого военные отработают вопросы управления подчиненными соединениями и воинскими частями при выполнении задач по предназначению, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, наращивания группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.
На втором этапе главной станет отработка прикрытия госграницы во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями.
"Для обучаемых создана динамичная и быстроменяющаяся обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограничения по времени, а также недостатка информации", - подчеркнули в министерстве.
Для выполнения всего спектра стоящих перед органами военного управления, соединениями и воинскими частями задач будет задействована учебно-материальная база шести полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
Читайте также: Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Учения продлятся до 12 сентября.
Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Учение стартовало сегодня и проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева.
В нем принимают участие около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.
"Командно-штабное учение является завершающим этапом в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в этом году. С учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства определена тема учения - "Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Беларуси", - проинформировали в военном ведомстве.
Цель учения - проверка уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований и их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению.
Мероприятие пройдет в два этапа.
Во время первого военные отработают вопросы управления подчиненными соединениями и воинскими частями при выполнении задач по предназначению, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, наращивания группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.
На втором этапе главной станет отработка прикрытия госграницы во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями.
"Для обучаемых создана динамичная и быстроменяющаяся обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограничения по времени, а также недостатка информации", - подчеркнули в министерстве.
Для выполнения всего спектра стоящих перед органами военного управления, соединениями и воинскими частями задач будет задействована учебно-материальная база шести полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
Читайте также: Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
Учения продлятся до 12 сентября.
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