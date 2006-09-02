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В Австралии женщина перевозила наркотики необычным способом
Суд в Австралии приговорил американку к семи с половиной годам заключения за контрабанду наркотиков.
51-летнюю Дениз Мари Вудрум арестовали в аэропорту Сиднея прошлого года после того, как пограничники нашли кокаин в каблуках ее обуви и среди багажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.
Всего в ней нашли 756 граммов кокаина.
В январе женщина признала себя виновной в контрабанде, но сообщила суду, что стала жертвой схемы онлайн знакомств.
Она заявила, что ее обманул фейковый интернет-поклонник, который и втянул в контрабанду наркотиков в Австралию.
Судья постановил, что женщина участвовала в преступлении по своей воле.
В четверг районный суд Нового Южного Уэльса приговорил госпожу Вудрум из Миссури, к максимальному сроку заключения - семи с половиной лет за решеткой.
Ее адвокат, Ребекка Нейл, описала свою клиентку как глубоко религиозную и социально изолированную женщину, которую соблазнили в Интернете, сообщает издание Sydney Morning Herald.
"Этот человек, представившийся именем Хендрик Корнелиус, использовал доверие госпожи Вудрум для получения финансовой выгоды", - сказала Нейл.
Вудрум перед Австралией посетила Южную Америку.
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Она заявила, что не знала о наркотиках и думала что везет "только одежду".
51-летнюю Дениз Мари Вудрум арестовали в аэропорту Сиднея прошлого года после того, как пограничники нашли кокаин в каблуках ее обуви и среди багажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.
Всего в ней нашли 756 граммов кокаина.
В январе женщина признала себя виновной в контрабанде, но сообщила суду, что стала жертвой схемы онлайн знакомств.
Она заявила, что ее обманул фейковый интернет-поклонник, который и втянул в контрабанду наркотиков в Австралию.
Судья постановил, что женщина участвовала в преступлении по своей воле.
В четверг районный суд Нового Южного Уэльса приговорил госпожу Вудрум из Миссури, к максимальному сроку заключения - семи с половиной лет за решеткой.
Ее адвокат, Ребекка Нейл, описала свою клиентку как глубоко религиозную и социально изолированную женщину, которую соблазнили в Интернете, сообщает издание Sydney Morning Herald.
"Этот человек, представившийся именем Хендрик Корнелиус, использовал доверие госпожи Вудрум для получения финансовой выгоды", - сказала Нейл.
Вудрум перед Австралией посетила Южную Америку.
Читайте также: В Испании фура перевозила более 8 тонн кокаина. Видео
Она заявила, что не знала о наркотиках и думала что везет "только одежду".
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