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Раздел: Мир  
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В Австралии женщина перевозила наркотики необычным способом

В Австралии женщина перевозила наркотики необычным способомСуд в Австралии приговорил американку к семи с половиной годам заключения за контрабанду наркотиков.

51-летнюю Дениз Мари Вудрум арестовали в аэропорту Сиднея прошлого года после того, как пограничники нашли кокаин в каблуках ее обуви и среди багажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.

Всего в ней нашли 756 граммов кокаина.

В январе женщина признала себя виновной в контрабанде, но сообщила суду, что стала жертвой схемы онлайн знакомств.

Она заявила, что ее обманул фейковый интернет-поклонник, который и втянул в контрабанду наркотиков в Австралию.

Судья постановил, что женщина участвовала в преступлении по своей воле.

В четверг районный суд Нового Южного Уэльса приговорил госпожу Вудрум из Миссури, к максимальному сроку заключения - семи с половиной лет за решеткой.

Ее адвокат, Ребекка Нейл, описала свою клиентку как глубоко религиозную и социально изолированную женщину, которую соблазнили в Интернете, сообщает издание Sydney Morning Herald.

"Этот человек, представившийся именем Хендрик Корнелиус, использовал доверие госпожи Вудрум для получения финансовой выгоды", - сказала Нейл.

Вудрум перед Австралией посетила Южную Америку.

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Она заявила, что не знала о наркотиках и думала что везет "только одежду".
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 Теги: Австралия, наркотики, контрабанда

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Сегодня, 17:21 » Автор: Алена Шимко
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