В США неизвестный устроил стрельбу в банке: есть погибшие

Мотивы преступника пока неизвестны.



В США в городе Цинциннати неизвестный открыл стрельбу в помещении банка.



Погибли три человека и стрелок, еще двое получили ранения.



Об этом пишет



В полиции рассказали, что мужчина вошел в помещение банка, после чего раздались выстрелы. При этом мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что преступник "активно стрелял в невинных жертв" и что это была "ужасная" сцена.



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Мотивы преступника пока неизвестны, место происшествия перекрыто полицией. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США в городе Цинциннати неизвестный открыл стрельбу в помещении банка.Погибли три человека и стрелок, еще двое получили ранения.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua В полиции рассказали, что мужчина вошел в помещение банка, после чего раздались выстрелы. При этом мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что преступник "активно стрелял в невинных жертв" и что это была "ужасная" сцена.Мотивы преступника пока неизвестны, место происшествия перекрыто полицией.



