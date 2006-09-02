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Раздел: Мир  
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В США неизвестный устроил стрельбу в банке: есть погибшие

В США неизвестный устроил стрельбу в банке: есть погибшиеМотивы преступника пока неизвестны.

В США в городе Цинциннати неизвестный открыл стрельбу в помещении банка.

Погибли три человека и стрелок, еще двое получили ранения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

В полиции рассказали, что мужчина вошел в помещение банка, после чего раздались выстрелы. При этом мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что преступник "активно стрелял в невинных жертв" и что это была "ужасная" сцена.

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Мотивы преступника пока неизвестны, место происшествия перекрыто полицией.
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 Теги: США, стрельба

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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