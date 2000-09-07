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Раздел: Мир  
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Китай планирует инвестировать в Африку 60 млрд. долларов

Китай планирует инвестировать в Африку 60 млрд. долларовФинансирование страны Черного континента получат в течение трех лет

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить на развитие африканских стран 60 млрд. долларов. При этом китайцы простят ряду беднейших государств континента ссудную задолженность и долги по выданным Пекином межправительственным беспроцентным кредитам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Выступая на церемонии открытия Форума сотрудничества Китая и Африки в Пекине, Си Цзиньпин заявил, что Китай, «инвестируя в Африку, не преследует своих корыстных политических интересов». Он также отверг критике ряд аналитиков, заверяющих, что действия Пекина могут усугубить надвигающийся африканский долговой кризис. По его словам, наиболее справедливо расценить успех китайско-африканского сотрудничества могут только сами китайцы и африканцы, пишет Wall Street Journal.

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Финансирование страны Черного континента получат в течение трех лет. Инвестиции, в частности, будут включать 35 млрд. долларов грантов, займов и кредитных линий. Еще на 10 млрд. долларов будет создан Китайско-Африканский фонд кредитования проектов развития, а 5 млрд. долларов выделят для стимулирования импортной торговли Африки. Оставшиеся 10 млрд. долларов, по расчетам Пекина, поступят африканским странам от китайских компаний. Еще одним шагом станет выпуск в Китае облигаций африканских финансовых учреждений.
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 Теги: Китай, Африка

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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