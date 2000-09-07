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Раздел: Мир  
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В Бразилии ранили ножом кандидата в президенты

В Бразилии ранили ножом кандидата в президентыЖаир Болсонару получил ранение ножом во время мероприятия в его поддержку в штате Минас-Жерайс.

В ходе митинга в городе Жуиз-ди-Фору кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Его сын Флавиу Болсонару сообщил в Twitter, что после инцидента отца госпитализировали почти при смерти.

"К несчастью, (ранение) оказалось более серьезным, чем мы ожидали... Были повреждены частично печень, легкое и кишечник. Он потерял много крови, был госпитализирован почти что при мерти, однако сейчас его состояние стабилизировалось", − написал Болсонару-младший.

Позже военная полиция штата Минас-Жерайс информировала, что нападавшего задержали на месте преступления.

По информации телеканала Globo, нападавшим оказался 40-летний мужчина.

Отметим, по данным экспертов, Болсонару является основным претендентом на победу в выборах главы государства. В последние недели на мероприятия своей кампании Болсонару надевал бронежилет.

Напомним, экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва не допустили к участию в выборах. Он был осужден за коррупцию в 2016 году и отбывает наказание с апреля 2018 года.

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Сам да Силва отвергает все обвинения, утверждая, что нынешний процесс против него ведется с целью помешать вновь выставить кандидатуру на выборах, которые пройдут в октябре
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 Теги: Бразилия, президент

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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