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В Бразилии ранили ножом кандидата в президенты

В Бразилии ранили ножом кандидата в президенты

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Экс-президент Бразилии получил тюремный срок Лула да Силва называет дело против него политически мотивированным.