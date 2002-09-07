Раздел: Мир
Китайцы напомнили, кому раньше принадлежала Сибирь
Китайцам рассказали о временах, когда их предки владели немалой частью России
На одном из крупных китайских новостных ресурсов читателям напомнили о временах, когда Сибирь, принадлежащая ныне России, была частью страны, в которую также входил и Китай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В прошлом Сибирь была занята монгольскими предками и, в принципе, является территорией Китая", - говорится в статье на сайте Jinri toutiao.
При этом главной темой материала стало нежелание россиян продавать Китаю древесину – автор напомнил о петиции, созданной сибиряками, потребовавшими запретить китайцам покупать российский лес в течение 10 лет, что вызвало недовольство Пекина.
Отметим, что в петиции, опубликованной на сайте Change.org, идет речь о необходимости введения ограничений, согласно которым "деревообработкой должны заниматься только на территории России" и только жители этой страны. Документ подписали более 639 тысяч человек.
"Территории принадлежали Китаю, а затем отошли другой стране. Это удручает китайский народ и ранит их чувства. Если они действительно этого хотят, то Китай может перестать закупать российскую древесину. Но в этом случае уже через несколько лет российский народ пожалеет об этом. В конце концов, это страна, которой всегда мало", - резюмировал автор статьи на китайском сайте.
Стоит добавить, что в 2017 году Россия была лидером по поставкам леса в Китай – на ее долю приходилось около 30% китайского импорта древесины и пиломатериалов.
Читайте также: "Утром Сибирь, вечером деньги": забавные фотожабы на чиновников
Jinri Toutiao, или Toutiao, - новостной сервис, в котором контент ранжируется с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. В сентябре 2017 года число пользователей в сутки достигло 120 миллионов человек.
На одном из крупных китайских новостных ресурсов читателям напомнили о временах, когда Сибирь, принадлежащая ныне России, была частью страны, в которую также входил и Китай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В прошлом Сибирь была занята монгольскими предками и, в принципе, является территорией Китая", - говорится в статье на сайте Jinri toutiao.
При этом главной темой материала стало нежелание россиян продавать Китаю древесину – автор напомнил о петиции, созданной сибиряками, потребовавшими запретить китайцам покупать российский лес в течение 10 лет, что вызвало недовольство Пекина.
Отметим, что в петиции, опубликованной на сайте Change.org, идет речь о необходимости введения ограничений, согласно которым "деревообработкой должны заниматься только на территории России" и только жители этой страны. Документ подписали более 639 тысяч человек.
"Территории принадлежали Китаю, а затем отошли другой стране. Это удручает китайский народ и ранит их чувства. Если они действительно этого хотят, то Китай может перестать закупать российскую древесину. Но в этом случае уже через несколько лет российский народ пожалеет об этом. В конце концов, это страна, которой всегда мало", - резюмировал автор статьи на китайском сайте.
Стоит добавить, что в 2017 году Россия была лидером по поставкам леса в Китай – на ее долю приходилось около 30% китайского импорта древесины и пиломатериалов.
Читайте также: "Утром Сибирь, вечером деньги": забавные фотожабы на чиновников
Jinri Toutiao, или Toutiao, - новостной сервис, в котором контент ранжируется с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. В сентябре 2017 года число пользователей в сутки достигло 120 миллионов человек.
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