» » Китайцы напомнили, кому раньше принадлежала Сибирь
Раздел: Мир  
0

Китайцы напомнили, кому раньше принадлежала Сибирь

Китайцы напомнили, кому раньше принадлежала СибирьКитайцам рассказали о временах, когда их предки владели немалой частью России

На одном из крупных китайских новостных ресурсов читателям напомнили о временах, когда Сибирь, принадлежащая ныне России, была частью страны, в которую также входил и Китай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В прошлом Сибирь была занята монгольскими предками и, в принципе, является территорией Китая", - говорится в статье на сайте Jinri toutiao.

При этом главной темой материала стало нежелание россиян продавать Китаю древесину – автор напомнил о петиции, созданной сибиряками, потребовавшими запретить китайцам покупать российский лес в течение 10 лет, что вызвало недовольство Пекина.

Отметим, что в петиции, опубликованной на сайте Change.org, идет речь о необходимости введения ограничений, согласно которым "деревообработкой должны заниматься только на территории России" и только жители этой страны. Документ подписали более 639 тысяч человек.

"Территории принадлежали Китаю, а затем отошли другой стране. Это удручает китайский народ и ранит их чувства. Если они действительно этого хотят, то Китай может перестать закупать российскую древесину. Но в этом случае уже через несколько лет российский народ пожалеет об этом. В конце концов, это страна, которой всегда мало", - резюмировал автор статьи на китайском сайте.

Стоит добавить, что в 2017 году Россия была лидером по поставкам леса в Китай – на ее долю приходилось около 30% китайского импорта древесины и пиломатериалов.

Читайте также: "Утром Сибирь, вечером деньги": забавные фотожабы на чиновников

Jinri Toutiao, или Toutiao, - новостной сервис, в котором контент ранжируется с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. В сентябре 2017 года число пользователей в сутки достигло 120 миллионов человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, Сибирь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
     678
     0

Похожие новости по теме

США выдвинули громкое обвинение России и Китаю США выдвинули громкое обвинение России и Китаю

Северная Корея смогла нарастить свой потенциал в результате экономических отношений с Россией и Китаем.

Трамп: Китай не должен диктовать условия США Трамп: Китай не должен диктовать условия США

Дональд Трамп раскритиковал политику "единого Китая".

Китай не намерен исполнять решение суда в Гааге по Южно-Китайскому морю Китай не намерен исполнять решение суда в Гааге по Южно-Китайскому морю

Решение суда неприемлемо для Китая, и он не намерен его выполнять.

Китай стал лидером на рынке нефти Китай стал лидером на рынке нефти

Россия уступила китайский рынок нефти Саудовской Аравии и Анголе.

Эксперты считают, что война в Украине принесла пользу Китаю Эксперты считают, что война в Украине принесла пользу Китаю

Репутация Пекина улучшилась.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх