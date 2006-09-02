Раздел: Мир
США снова перехватили российские бомбардировщики близ Аляски
Американские F-22 перехватили два Ту-95.
Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 близ Аляски. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
По словам представителя NORAD, перехват произошел 1 сентября к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски. Американские истребители сопровождали российские ракетоносцы до того момента, когда Ту-95 покинули опознавательную зону, направляясь на запад от Алеутских островов.
В течение этого времени бомбардировщики ни разу не вторглись в воздушное пространство США или Канады, подчеркнул представитель NORAD. Он также уточнил, что в полете ракетоносцы сопровождались самолетом-заправщиком Ил-78.
Ранее подобный эпизод произошел в мае, когда американские истребители F-22 тоже перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 к северу от Алеутских островов. Действия российских самолетов не нарушали международных соглашений.
Читайте также: В районе Аляски "засекли" российские самолеты
До этого в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95, сопровождаемые несколькими истребителями Су-35, которые приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски, но также не покидали международное воздушное пространство.
Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 близ Аляски. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
По словам представителя NORAD, перехват произошел 1 сентября к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски. Американские истребители сопровождали российские ракетоносцы до того момента, когда Ту-95 покинули опознавательную зону, направляясь на запад от Алеутских островов.
В течение этого времени бомбардировщики ни разу не вторглись в воздушное пространство США или Канады, подчеркнул представитель NORAD. Он также уточнил, что в полете ракетоносцы сопровождались самолетом-заправщиком Ил-78.
Ранее подобный эпизод произошел в мае, когда американские истребители F-22 тоже перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 к северу от Алеутских островов. Действия российских самолетов не нарушали международных соглашений.
Читайте также: В районе Аляски "засекли" российские самолеты
До этого в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95, сопровождаемые несколькими истребителями Су-35, которые приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски, но также не покидали международное воздушное пространство.
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