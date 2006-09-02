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Раздел: Мир  
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Крупная авиакомпания пострадала от хакерской атаки

Крупная авиакомпания пострадала от хакерской атакиХакеры похитили данные 380 тысяч клиентов компании.

Киберпреступники похитили данные клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Речь идет о данных 380 тыс. пассажиров.

Отмечается, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам, хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways. Атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.

Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.

Холдинг International Airlines Group, куда входит British Airways, проводит срочное расследование.

Глава British Airways Алекс Круз выразил сожаление из-за случившегося и принес извинения клиентам.

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"Мы глубоко сожалеем о нарушении, вызванном преступными действиями. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов", - приводятся его слова в заявлении.
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 Теги: хакеры, атака, British Airways

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Сегодня, 11:45 » Автор: Алена Шимко
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