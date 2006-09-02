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Раздел: Мир  
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В Японии увеличилось число погибших в результате землетрясения

В Японии увеличилось число погибших в результате землетрясенияНа данный момент сообщается о 16 погибших.

В населенном пункте Ацума 26 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиски, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

До 16 человек увеличилось число погибших в результате сильного землетрясения на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает Аssociated Press со ссылкой на местные власти в пятницу, 7 сентября.

Спасатели продолжают поиски людей, вероятно, находящихся под завалами после землетрясения. Они используют собак и экскаваторы. Сейчас 26 человек в населенном пункте Ацума по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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Всего здесь проживают 4600 человек.
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 Теги: Япония, Хоккайдо, землетрясение, жертвы

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Сегодня, 13:18 » Автор: Алена Шимко
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