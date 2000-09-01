Раздел: Мир
Власти Италии принесут евреям официальные извинения
Мероприятие посвящено 80-летию расовой дискриминации.
Власти Италии принесут евреям официальные извинения за участие в геноциде, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Официальная церемония извинений и поминовения всех евреев, которые были отчислены из итальянских вузов с приходом фашизма, состоится в университете Пизы.
Церемония станет частью обширной программы, посвященной 80-летию расовой дискриминации. В ее рамках пройдут лекции, показы и различные мероприятия для общественности и учащихся школ.
В мероприятиях, помимо прочих, примут участие президент Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сегни и пострадавший от Холокоста сенатор Лилиана Сегре.
Читайте также: Украину признали самой лояльной страной по отношению к евреям
Отмечается, что именно в Пизе был подписан первый указ об осуществлении итальянских расовых законов. Это привело к увольнению более двух сотен преподавателей и 1,5 тысяч студентов.
Власти Италии принесут евреям официальные извинения за участие в геноциде, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Официальная церемония извинений и поминовения всех евреев, которые были отчислены из итальянских вузов с приходом фашизма, состоится в университете Пизы.
Церемония станет частью обширной программы, посвященной 80-летию расовой дискриминации. В ее рамках пройдут лекции, показы и различные мероприятия для общественности и учащихся школ.
В мероприятиях, помимо прочих, примут участие президент Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сегни и пострадавший от Холокоста сенатор Лилиана Сегре.
Читайте также: Украину признали самой лояльной страной по отношению к евреям
Отмечается, что именно в Пизе был подписан первый указ об осуществлении итальянских расовых законов. Это привело к увольнению более двух сотен преподавателей и 1,5 тысяч студентов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
206
0
Также советуем посмотреть
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадавших от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
- Путин хочет, чтобы перед ним падали ниц
- СЦКК заявила о беспрецедентном количестве тяжелой техники боевиков
- Уроки польского для Украины
- В МИД знатно оконфузились с «херсонским» арбузом-рекордсменом
- Необходимо убрать коммунизм из экономики
- «Мироточит»: Поклонская насмешила нелепым фото
- ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе
- В «ДНР» началась грызня
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков у границы с Россией
- Наступит ли в скором времени мировой экономический кризис
- Жители Авдеевки остались без водоснабжения
- Сеть насмешило фото Путина, на котором тот выглядит как великан
- Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского
- Про небезпечний Донбас
- Возле Луны видели несколько десятков НЛО
- Сеть насмешил российский политик, подаривший избирателям кучу навоза
- Минздрав исследовал уровень загрязнения воздуха в Херсонской области
- Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
- Улицы Одессы ушли под воду
- Смешные фейлы от горе-переводчиков
Оставьте свой комментарий