Власти Италии принесут евреям официальные извинения

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Посетивший Европу, турист Дмитрий Лиляков, возмутился, увидев, на итальянском рынке продовольственных товаров - пропаганду фашизма. Сообщил об этом, на странице в Facebook - он сам. Дело касается - продукции алкогольной винного завода Lunardelli, которая продаётся свободно в итальянских магазинах.

Власти Индии заявляют о том, что Даниэле Манчини, посол Италии, не может покинуть страну. Службы индийских международных аэропортов уже уведомлены об этом. Прямым указанием властей они не имеют права допустить его вылет из страны. Произошло это по факту того, как Верховный суд Индии принял решение о временном запрете Манчини