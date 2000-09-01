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Раздел: Мир  
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Власти Италии принесут евреям официальные извинения

Власти Италии принесут евреям официальные извиненияМероприятие посвящено 80-летию расовой дискриминации.

Власти Италии принесут евреям официальные извинения за участие в геноциде, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Официальная церемония извинений и поминовения всех евреев, которые были отчислены из итальянских вузов с приходом фашизма, состоится в университете Пизы.

Церемония станет частью обширной программы, посвященной 80-летию расовой дискриминации. В ее рамках пройдут лекции, показы и различные мероприятия для общественности и учащихся школ.

В мероприятиях, помимо прочих, примут участие президент Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сегни и пострадавший от Холокоста сенатор Лилиана Сегре.

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Отмечается, что именно в Пизе был подписан первый указ об осуществлении итальянских расовых законов. Это привело к увольнению более двух сотен преподавателей и 1,5 тысяч студентов.
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 Теги: Италия, евреи, извинения

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Сегодня, 14:36 » Автор: Алена Шимко
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