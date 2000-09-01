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Маск "затянулся" марихуаной в прямом эфире американского шоу
Во время 2,5-часового разговора он курил марихуану и пил виски.
Илон Маск был гостем ведущего подкастов Джо Рогана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.
Миллиардер попробовал наркотик в процессе беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После генеральный директор Tesla выпил виски со льдом, заметив, что алкоголь тоже является наркотиком.
Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. "Да, я думаю, что однажды пробовал", - заявил он.
Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.
К слову, в американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.
Как следует из данных немецкой биржи Tradegate Exchange, акции крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla подешевели на 4 процента после новости о том, что Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу.
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На момент публикации бумаги Tesla стоили 238,79 евро за штуку. При открытии торгов котировки акций равнялись 247 евро, нижний предел в течении сессии равнялся 237,35 евро за штуку. Таким образом, акции Tesla 7 сентября подешевели на четыре процента, но потом немного отыграли падение.
Илон Маск был гостем ведущего подкастов Джо Рогана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.
Миллиардер попробовал наркотик в процессе беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После генеральный директор Tesla выпил виски со льдом, заметив, что алкоголь тоже является наркотиком.
Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. "Да, я думаю, что однажды пробовал", - заявил он.
Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.
К слову, в американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.
Как следует из данных немецкой биржи Tradegate Exchange, акции крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla подешевели на 4 процента после новости о том, что Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу.
Читайте также: Украинцы поразили зрителей американского шоу талантов. Видео
На момент публикации бумаги Tesla стоили 238,79 евро за штуку. При открытии торгов котировки акций равнялись 247 евро, нижний предел в течении сессии равнялся 237,35 евро за штуку. Таким образом, акции Tesla 7 сентября подешевели на четыре процента, но потом немного отыграли падение.
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