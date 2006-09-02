Раздел: Мир
В Польше эвакуировали школьников из-за аварии на газопроводе
Вследствие аварии на газопроводе эвакуировали более 200 человек
На юге Польши в городе Жарки, что в Мишковському повете Силезского воеводства, произошла авария на газопроводе. Об этом в пятницу, 7 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Известно, что повреждение газопровода произошло во время ремонтных работ на дороге, что пролегает по соседству с газопроводом. Ради безопасности экстренные службы эвакуировали более 200 учащихся и преподавателей из соседней школы. Еще более 20 человек были эвакуированы из соседнего супермаркета.
На место прибыла газовая служба, которая сейчас пытается исправить повреждения.
Читайте также: В Польше взорвался газопровод
На месте аварии было определено 100-метровую зону безопасности. Также на месте работает 6 пожарных бригад.
На юге Польши в городе Жарки, что в Мишковському повете Силезского воеводства, произошла авария на газопроводе. Об этом в пятницу, 7 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Известно, что повреждение газопровода произошло во время ремонтных работ на дороге, что пролегает по соседству с газопроводом. Ради безопасности экстренные службы эвакуировали более 200 учащихся и преподавателей из соседней школы. Еще более 20 человек были эвакуированы из соседнего супермаркета.
На место прибыла газовая служба, которая сейчас пытается исправить повреждения.
Читайте также: В Польше взорвался газопровод
На месте аварии было определено 100-метровую зону безопасности. Также на месте работает 6 пожарных бригад.
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