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Раздел: Мир  
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В Польше эвакуировали школьников из-за аварии на газопроводе

В Польше эвакуировали школьников из-за аварии на газопроводеВследствие аварии на газопроводе эвакуировали более 200 человек

На юге Польши в городе Жарки, что в Мишковському повете Силезского воеводства, произошла авария на газопроводе. Об этом в пятницу, 7 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Известно, что повреждение газопровода произошло во время ремонтных работ на дороге, что пролегает по соседству с газопроводом. Ради безопасности экстренные службы эвакуировали более 200 учащихся и преподавателей из соседней школы. Еще более 20 человек были эвакуированы из соседнего супермаркета.

На место прибыла газовая служба, которая сейчас пытается исправить повреждения.

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На месте аварии было определено 100-метровую зону безопасности. Также на месте работает 6 пожарных бригад.
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 Теги: Польша, газопровод, авария, школа, эвакуация

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Сегодня, 18:00 » Автор: Алена Шимко
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