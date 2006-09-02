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Раздел: Мир  
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Стало известно, в каком городе живет больше всего миллионеров в мире

Стало известно, в каком городе живет больше всего миллионеров в миреГонконг возглавил рейтинг городов с наибольшим количеством миллионеров

Аналитики компании Wealth-X составили рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество миллионеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Согласно отчету компании, наибольшее количество миллионеров на текущий момент проживает в Гонконге. В частности, здесь проживает около 10 тысяч успешных предпринимателей, сумевших заработать свыше 30 млн долларов, пишет Business Insider.

Стоит отметить, что возглавлявший рейтинг ранее Нью-Йорк сместился на вторую позицию с 9 тысячами постоянно проживающих здесь миллионеров.

Тройку лидеров рейтинга замыкает столица Японии – Токио. Согласно данным аналитиков Wealth-X, здесь количество миллионеров достигает 7 тысяч.

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Кроме того, специалисты компании подсчитали, что с 2017 года количество преуспевающих бизнесменов по всему миру возросло на 13 процентов. На текущий момент в мире насчитывается около 250 тысяч миллионеров, а в совокупности их капитал предположительно оставляет 31,5 триллионов долларов.

Стало известно, в каком городе живет больше всего миллионеров в мире
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 Теги: миллиардеры, город

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Сегодня, 19:27 » Автор: Татьяна Ларина
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