Раздел: Мир
Стало известно, в каком городе живет больше всего миллионеров в мире
Гонконг возглавил рейтинг городов с наибольшим количеством миллионеров
Аналитики компании Wealth-X составили рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество миллионеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно отчету компании, наибольшее количество миллионеров на текущий момент проживает в Гонконге. В частности, здесь проживает около 10 тысяч успешных предпринимателей, сумевших заработать свыше 30 млн долларов, пишет Business Insider.
Стоит отметить, что возглавлявший рейтинг ранее Нью-Йорк сместился на вторую позицию с 9 тысячами постоянно проживающих здесь миллионеров.
Тройку лидеров рейтинга замыкает столица Японии – Токио. Согласно данным аналитиков Wealth-X, здесь количество миллионеров достигает 7 тысяч.
Читайте также: В Нью-Йорке проживает наибольшее количество миллиардеров
Кроме того, специалисты компании подсчитали, что с 2017 года количество преуспевающих бизнесменов по всему миру возросло на 13 процентов. На текущий момент в мире насчитывается около 250 тысяч миллионеров, а в совокупности их капитал предположительно оставляет 31,5 триллионов долларов.
Аналитики компании Wealth-X составили рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество миллионеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно отчету компании, наибольшее количество миллионеров на текущий момент проживает в Гонконге. В частности, здесь проживает около 10 тысяч успешных предпринимателей, сумевших заработать свыше 30 млн долларов, пишет Business Insider.
Стоит отметить, что возглавлявший рейтинг ранее Нью-Йорк сместился на вторую позицию с 9 тысячами постоянно проживающих здесь миллионеров.
Тройку лидеров рейтинга замыкает столица Японии – Токио. Согласно данным аналитиков Wealth-X, здесь количество миллионеров достигает 7 тысяч.
Читайте также: В Нью-Йорке проживает наибольшее количество миллиардеров
Кроме того, специалисты компании подсчитали, что с 2017 года количество преуспевающих бизнесменов по всему миру возросло на 13 процентов. На текущий момент в мире насчитывается около 250 тысяч миллионеров, а в совокупности их капитал предположительно оставляет 31,5 триллионов долларов.
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