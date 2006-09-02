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Раздел: Мир  
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Франция обвинила Россию в космическом шпионаже

Франция обвинила Россию в космическом шпионажеРоссийский спутник "Луч-Олимп" пытался перехватить военную информацию, которую передавал франко-итальянский спутник Athena-Fidus

Через один из своих спутников в космосе Россия пыталась перехватить зашифрованную военную информацию с одного из общих спутников Франции и Италии, заявила министр обороны Франции Флоренс Парли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Пока наш спутник Athena-Fidus продолжал спокойное вращение вокруг Земли, к нему приблизился другой спутник. Близко. Слишком близко. Настолько, что мы подумали о попытке перехватить нашу коммуникацию", – цитирует ее BFMTV.

Парли напомнила, что это выходит за рамки просто недружественного шага со стороны России и что "это называется шпионажем".

"Этот спутник с большими ушами называется "Луч-Олимп", известный российский спутник", – отметила министр, добавив, что Франция приняла необходимые меры.

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Глава французского Минобороны не стала исключать, что Москва может повторить аналогичные действия в будущем.
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 Теги: Франция, Россия

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Сегодня, 21:09 » Автор: Татьяна Ларина
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