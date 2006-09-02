Раздел: Мир
В доме Скрипалей устраняют следы "Новичка" - СМИ
Жители соседних домов получили от властей возможность переехать на время проведения работ, однако решили остаться.
В доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери продолжается процесс дезактивации остатков нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом сообщает британское издание The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Согласно информации, в ближайшие недели, а возможно и месяцы, военные и гражданские специалисты в защитных костюмах будут работать в доме, где был применен "Новичок", чтобы устранить любые следы нервного агента. Кроме того, жители соседних домов получили от властей возможность переехать на время проведения работ, однако решили остаться. Также были проведены консультации по дезактивации непосредственно со Скрипалями. Отмечается, что работы, которые начались через шесть месяцев после химатаки, были распланированы Департаментом окружающей среды, питания и сельского хозяйства в партнерстве с местной властью.
Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ.
Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери. 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Читайте также: Российский посол назвал исчезновение Скрипалей «похищением»
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.
В доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери продолжается процесс дезактивации остатков нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом сообщает британское издание The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Согласно информации, в ближайшие недели, а возможно и месяцы, военные и гражданские специалисты в защитных костюмах будут работать в доме, где был применен "Новичок", чтобы устранить любые следы нервного агента. Кроме того, жители соседних домов получили от властей возможность переехать на время проведения работ, однако решили остаться. Также были проведены консультации по дезактивации непосредственно со Скрипалями. Отмечается, что работы, которые начались через шесть месяцев после химатаки, были распланированы Департаментом окружающей среды, питания и сельского хозяйства в партнерстве с местной властью.
Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ.
Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери. 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Читайте также: Российский посол назвал исчезновение Скрипалей «похищением»
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.
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