Раздел: Мир
В Ираке разгромили и подожгли консульство Ирана
Протестующие ворвались в консульство Ирана в Басре и начали громить офисы
Протестующие штурмовали консульство Ирана в южном городе Ирака в Басре в пятницу, 7 сентября. Также ранее группа манифестантов подожгла здание мэрии Басры, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Демонстранты ворвались и начали разрушать офисы консульства. Также дипмиссию забросали огнем. Как сообщили источники в службе безопасности, консульство было пустым, когда ворвалась толпа.
Порт Басры закрыт
По данным "Агенства Анадолу", 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра.
Как сообщил сотрудник таможни порта Мухсин Ради, порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Как сказал журналистам представитель компании "Порты Ирака" Анмар ас-Сафи, министр транспорта Ирака Казыи Финджан призвал участников акций протеста не препятствовать работе аэропортов и портов.
Причины протестов
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.
Меньшие протесты в знак солидарности с Басрой произошли в ряде других городов, включая Кербелу и Багдад.
Политический кризис в Ираке
Протестующие осуждают влияние Ирана на политические партии Ирака. Так, влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр, чьи сторонники одержали победу на парламентских выборах, выступил с телеобращением к иракскому народу. Он потребовал созвать экстренное заседание парламента и вызвать на него премьер-министра Хайдара аль-Абади.
Беспорядки толкнули Ирак в новый новый кризис в то время, когда политикам еще предстоит согласовать новое правительство после неубедительных выборов в мае. Новый парламент, наконец, встретился в понедельник в первый раз, но разошелся после дня, когда ни одна фракция не собирала достаточного количества голосов, чтобы избрать оратора, а тем более назвать следующего премьер-министра.
Тем временем в Басре продолжаются беспорядки, несмотря на введенный властями комендантский час. Демонстранты разгромили также штаб-квартиру проиранского ополчения "Асаиб Ахль аль-Хак".
Читайте также: ЧП в Иране и Ираке: количество погибших после землетрясения удвоилось
Напомним, как сообщалось, 6 сентября, в иракском городе Басра во время столкновений протестующих с иракскими силами безопасности погибли 7 человек.
Протестующие штурмовали консульство Ирана в южном городе Ирака в Басре в пятницу, 7 сентября. Также ранее группа манифестантов подожгла здание мэрии Басры, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Демонстранты ворвались и начали разрушать офисы консульства. Также дипмиссию забросали огнем. Как сообщили источники в службе безопасности, консульство было пустым, когда ворвалась толпа.
Порт Басры закрыт
По данным "Агенства Анадолу", 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра.
Как сообщил сотрудник таможни порта Мухсин Ради, порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Как сказал журналистам представитель компании "Порты Ирака" Анмар ас-Сафи, министр транспорта Ирака Казыи Финджан призвал участников акций протеста не препятствовать работе аэропортов и портов.
Причины протестов
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.
Меньшие протесты в знак солидарности с Басрой произошли в ряде других городов, включая Кербелу и Багдад.
Политический кризис в Ираке
Протестующие осуждают влияние Ирана на политические партии Ирака. Так, влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр, чьи сторонники одержали победу на парламентских выборах, выступил с телеобращением к иракскому народу. Он потребовал созвать экстренное заседание парламента и вызвать на него премьер-министра Хайдара аль-Абади.
Беспорядки толкнули Ирак в новый новый кризис в то время, когда политикам еще предстоит согласовать новое правительство после неубедительных выборов в мае. Новый парламент, наконец, встретился в понедельник в первый раз, но разошелся после дня, когда ни одна фракция не собирала достаточного количества голосов, чтобы избрать оратора, а тем более назвать следующего премьер-министра.
Тем временем в Басре продолжаются беспорядки, несмотря на введенный властями комендантский час. Демонстранты разгромили также штаб-квартиру проиранского ополчения "Асаиб Ахль аль-Хак".
Читайте также: ЧП в Иране и Ираке: количество погибших после землетрясения удвоилось
Напомним, как сообщалось, 6 сентября, в иракском городе Басра во время столкновений протестующих с иракскими силами безопасности погибли 7 человек.
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