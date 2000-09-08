Раздел: Мир
Известного хакера из РФ экстрадировали в США
Андрея Тюрина обвиняют в похищении личных данных более 100 млн человек
В Соединенные Штаты экстрадировали гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
По информации Секретной службы США, которая действовала совместно с ФБР и органами прокуратуры, 35-летний житель Москвы Андрей Тюрин экстрадирован из Грузии. Ранее его арестовали грузинские власти по запросу США.
Заместитель директора ФБР Уильям Суинни заявил, что Тюрин подозревается в том, что на протяжении длительного времени пытался взломать компьютерные системы финансовых институтов и публикаторов финансовых новостей. Среди инкриминируемых ему преступлений - крупнейшая в истории США кража личных данных клиентов у американского финансового института.
По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, похитив личные данные более 100 млн человек.
Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы в Израиле в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третьего арестовали в США в 2016-м.
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В случае признания виновным, Тюрин может быть приговорен к длительному сроку заключения и провести за решеткой до 30 лет.
В Соединенные Штаты экстрадировали гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
По информации Секретной службы США, которая действовала совместно с ФБР и органами прокуратуры, 35-летний житель Москвы Андрей Тюрин экстрадирован из Грузии. Ранее его арестовали грузинские власти по запросу США.
Заместитель директора ФБР Уильям Суинни заявил, что Тюрин подозревается в том, что на протяжении длительного времени пытался взломать компьютерные системы финансовых институтов и публикаторов финансовых новостей. Среди инкриминируемых ему преступлений - крупнейшая в истории США кража личных данных клиентов у американского финансового института.
По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, похитив личные данные более 100 млн человек.
Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы в Израиле в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третьего арестовали в США в 2016-м.
Читайте также: В Германию дополнительно направят полторы тысячи американских солдат
В случае признания виновным, Тюрин может быть приговорен к длительному сроку заключения и провести за решеткой до 30 лет.
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