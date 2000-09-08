Известного хакера из РФ экстрадировали в США

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Арестованным грозит до 25 лет лишения свободы.

Данная система является одной из первых в стране и наиболее мощных в своем роде.