Бывший советник Трампа попал в тюрьму

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

СМИ: Трамп перенес встречу с Путиным Встреча Трампа с Путиным может состояться в 2019 году

Суд вынес первый приговор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США Адвокат Алекс ван дер Цваан признал себя виновным в даче ложных показаний о связях с бывшим сотрудником избирательного штаба Дональда Трампа.

Адвокаты Трампа обвинили спецпрокурора в нарушении закона Кори Лэнгхофер, адвокат переходной команды Дональда Трампа, которая была создана после выборов для передачи дел в Белом доме новому президенту, обвинил специального прокурора Роберта Мюллера в незаконном получении нескольких тысяч электронных писем.

Бывший советник Трампа получал деньги от российских компаний Майк Флинн получил более 50 тысяч долларов от трех российских компаний.