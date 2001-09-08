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Бывший советник Трампа попал в тюрьму
Мужчину обвинили в даче ложных показаний.
7 сентября окружной суд Вашингтона приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего советника президента США Дональда Трампа, к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР о своих встречах с представителями России в преддверии выборов президента в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Пападопулос также приговорен к штрафу в $9500, 200 часам общественных работ и году тюрьмы условно. Экс-советник Трампа стал первым фигурантом расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера, в отношении которого вынесен вердикт суда.
Давая показания ФБР 27 января 2017 года по делу о вмешательстве РФ в американские выборы, Пападопулос заявил, что его встреча в марте 2016 года с лондонским профессором, у которого были связи с российскими чиновниками, состоялась до того, как он был назначен советником предвыборной кампании. В то же время, по данным следствия, в то время экс-советник Трампа уже знал о назначении.
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Пападопулос также рассказал, что еще до назначения встречался с некоей россиянкой. По данным следствия, встреча состоялась 24 марта 2016 года – после его прихода в команду Трампа. Эту россиянку профессор представил Пападопулосу как родственницу президента РФ Владимира Путина, хотя это было неправдой.
7 сентября окружной суд Вашингтона приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего советника президента США Дональда Трампа, к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР о своих встречах с представителями России в преддверии выборов президента в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Пападопулос также приговорен к штрафу в $9500, 200 часам общественных работ и году тюрьмы условно. Экс-советник Трампа стал первым фигурантом расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера, в отношении которого вынесен вердикт суда.
Давая показания ФБР 27 января 2017 года по делу о вмешательстве РФ в американские выборы, Пападопулос заявил, что его встреча в марте 2016 года с лондонским профессором, у которого были связи с российскими чиновниками, состоялась до того, как он был назначен советником предвыборной кампании. В то же время, по данным следствия, в то время экс-советник Трампа уже знал о назначении.
Читайте также: Известного хакера из РФ экстрадировали в США
Пападопулос также рассказал, что еще до назначения встречался с некоей россиянкой. По данным следствия, встреча состоялась 24 марта 2016 года – после его прихода в команду Трампа. Эту россиянку профессор представил Пападопулосу как родственницу президента РФ Владимира Путина, хотя это было неправдой.
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