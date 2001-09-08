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Раздел: Мир  
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Упавший с балкона кот серьезно травмировал итальянца

Упавший с балкона кот серьезно травмировал итальянца От полученных травм кошка умерла.

По дороге к рынку в городе Турин на 56-летнего итальянца с 8 этажа упала кошка весом 5,8 кг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Животное погибло на месте, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами. У пациента диагностировали сильное повреждение шеи и позвоночника.

Пострадавший подал на хозяйку кошки в суд, обвинив ее в недостаточном контроле над любимицей и причинении вреда здоровью по неосторожности. Истец считает, что женщина взяла недостаточно мер для того, чтобы избежать скачка питомца с балкона.

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Ответчица уже выплатила муниципальной власти штраф за то, что недосмотрела за своим питомцем.
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 Теги: кот, балкон, падение

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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