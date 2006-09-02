Раздел: Мир
В США умер от передозировки наркотиками известный рэпер
После расставания с Арианой Гранде парень стал наркозависимым.
Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя было Малкольм Джеймс МакКормик, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В США бывший бойфренд американской певицы Арианы Гранде рэпер Мак Миллер найден мертвым с своем доме в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
По данным портала, полицейские обнаружили тело Миллера приблизительно в полдень в пятницу, 7 сентября, в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала «очевидная» передозировка наркотиками.
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Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.
Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя было Малкольм Джеймс МакКормик, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В США бывший бойфренд американской певицы Арианы Гранде рэпер Мак Миллер найден мертвым с своем доме в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
По данным портала, полицейские обнаружили тело Миллера приблизительно в полдень в пятницу, 7 сентября, в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала «очевидная» передозировка наркотиками.
Читайте также: В Лас-Вегасе умер известный рэпер Prodigy
Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.
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