В США умер от передозировки наркотиками известный рэпер

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Неизвестные расстреляли автомобиль рэпера. В центре Торонто был убит известный рэпер - 25-летний Шмар Паррис, выступавший под именем Мурд Мартз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.