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У одного из создателей "Новичка" обнаружили рак последней стадии

У одного из создателей "Новичка" обнаружили рак последней стадииОн отметил, что не будет давать интервью.

У химика Вила Мирзаянов, который является одним из создателей семейства ядовитых веществ Новичок, обнаружили рак простаты последней стадии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Начали лечить гормональной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до 5-процентного уровня, с чем, как мне объяснил доктор Гольдфарб, люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале", - рассказал ученый.

Он также добавил, что "лечение весьма чувствительное" и приходится терпеть, поэтому писать и давать интервью ему теперь будет довольно трудно.

"Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения. Настроение переменное, точно соответствующее гормональной терапии", - добавил Мирзаянов.

Он также прокомментировал выступление в Совбезе ООН постпреда РФ Василия Небензи по поводу новых данных об исполнителях покушения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь.

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"Он начертил правительственную позицию. Новички не разрабатывали, не производили и вообще сам термин "Новичок" придуман перебежчиками из России. Понял, это обо мне", - отметил химик.
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 Теги: Новичок, создатель, рак

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Сегодня, 13:38 » Автор: Алена Шимко
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