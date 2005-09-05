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Раздел: Мир  
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В Японии количество жертв землетрясения возросло почти в два раза

В Японии количество жертв землетрясения возросло почти в два разаК спасательным операциям привлекли около 40 тысяч человек, 75 вертолетов и спецтехнику.

Количество жертв в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо возросло до 30 человек. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщили местные власти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Также они сообщили, что девять человек пропало без вести, а около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.

Из-за стихии более 16 тысяч человек вынуждено находятся во временных убежищах, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.

Власти сообщили, что поисково-спасательные операции, к которым привлечены около 40 тысяч человек и 75 вертолетов, продолжаются.

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По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.
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 Теги: Япония, Хоккайдо, землетрясение, жертвы

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Сегодня, 15:12 » Автор: Алена Шимко
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