Раздел: Мир
В Японии количество жертв землетрясения возросло почти в два раза
К спасательным операциям привлекли около 40 тысяч человек, 75 вертолетов и спецтехнику.
Количество жертв в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо возросло до 30 человек. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщили местные власти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Также они сообщили, что девять человек пропало без вести, а около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.
Из-за стихии более 16 тысяч человек вынуждено находятся во временных убежищах, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.
Власти сообщили, что поисково-спасательные операции, к которым привлечены около 40 тысяч человек и 75 вертолетов, продолжаются.
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По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.
Количество жертв в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо возросло до 30 человек. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщили местные власти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Также они сообщили, что девять человек пропало без вести, а около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.
Из-за стихии более 16 тысяч человек вынуждено находятся во временных убежищах, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.
Власти сообщили, что поисково-спасательные операции, к которым привлечены около 40 тысяч человек и 75 вертолетов, продолжаются.
Читайте также: Число жертв землетрясения в Италии возросло до 247
По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.
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