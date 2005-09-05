» » Канадский министр призналась в украинском происхождении
Раздел: Мир  
0

Канадский министр призналась в украинском происхождении

Канадский министр призналась в украинском происхожденииРечь идет о министре науки и спорта Канады.

Родственники министра науки и спорта Канады Кирсти Данкан столетие назад приехали в Канаду из Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне.

«В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе», – сказала Данкан.

Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.

«Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма», – отметила министр.

По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины «усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами».

«Сегодня – важный исторический и очень эмоциональный для меня день», – подытожила она.

Читайте также: Канадский министр поздравил воинов АТО

Как известно, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-ом объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеют более 10 депутатов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, министр, Украина, происхождение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:51 » Автор: Алена Шимко
     209
     0

Похожие новости по теме

Премьер-министр Канады сделал откровенное заявление о России Премьер-министр Канады сделал откровенное заявление о России

Джастин Трюдо назвал РФ "бесполезным актером".

Канадцы готовятся к отражению российских кибератак Канадцы готовятся к отражению российских кибератак

Канада проанализирует киберзащиту своих государственных институций, чтобы быть готовой к попыткам внешнего вмешательства.

Канадский премьер примет участие в гей-параде в Торонто Канадский премьер примет участие в гей-параде в Торонто

Премьер-министр Канады впервые примет участие в крупнейшем гей-параде страны в Торонто.

Канада будет и дальше оказывать давление на РФ, - Трюдо Канада будет и дальше оказывать давление на РФ, - Трюдо

Канадский премьер-министр заверил в полной поддержке народа Украины в борьбе за отстаивание независимости.

Министр из Канады назвал Путина террористом Министр из Канады назвал Путина террористом

Министр иммиграции Канады сделал это заявление во время выступления перед Конгрессом украинцев.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх