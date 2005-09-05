Канадский министр призналась в украинском происхождении

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Канадцы готовятся к отражению российских кибератак Канада проанализирует киберзащиту своих государственных институций, чтобы быть готовой к попыткам внешнего вмешательства.