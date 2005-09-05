Раздел: Мир
Канадский министр призналась в украинском происхождении
Речь идет о министре науки и спорта Канады.
Родственники министра науки и спорта Канады Кирсти Данкан столетие назад приехали в Канаду из Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне.
«В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе», – сказала Данкан.
Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.
«Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма», – отметила министр.
По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины «усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами».
«Сегодня – важный исторический и очень эмоциональный для меня день», – подытожила она.
Читайте также: Канадский министр поздравил воинов АТО
Как известно, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-ом объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеют более 10 депутатов.
Родственники министра науки и спорта Канады Кирсти Данкан столетие назад приехали в Канаду из Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне.
«В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе», – сказала Данкан.
Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.
«Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма», – отметила министр.
По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины «усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами».
«Сегодня – важный исторический и очень эмоциональный для меня день», – подытожила она.
Читайте также: Канадский министр поздравил воинов АТО
Как известно, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-ом объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеют более 10 депутатов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
209
0
Также советуем посмотреть
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
Оставьте свой комментарий