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Раздел: Мир  
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Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению Путина

Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению Путина Дата официального визита пока не выбрана.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента России Владимира Путина, а северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить РФ с визитом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сообщила Матвиенко журналистам после встречи с северокорейским лидеров в Пхеньяне.

"Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита", - отметила спикер.

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По словам Матвиенко, лидер КНДР настроен на максимально широкое развитие отношений с Россией и считает ее роль в урегулировании на Корейском полуострове крайне важной.
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 Теги: Ким Чен Ын, Путин

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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