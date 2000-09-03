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Раздел: Мир  
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Военные самолеты РФ совершили полет около Латвии

Военные самолеты РФ совершили полет около Латвии В Латвии зафиксировали пролет Ан-12 и Ан-26.

Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали полет двух российских военно-транспортных самолетов недалеко от латвийских границ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Как сообщили латвийские военные, инцидент произошел в субботу, 8 сентября, рядом с территориальными водами Латвии. По их данным, там пролетели военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.

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Где именно их засекли латвийские военные, не уточнили.
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 Теги: Латвия, самолеты

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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