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Раздел: Мир  
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Атомная субмарина Великобритании сменила место дислокации

Атомная субмарина Великобритании сменила место дислокации Подводная лодка прибыла в Средиземное море.

Ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании HMS Talent вошла в Гибралтарский пролив в субботу, 8 сентября, и пришвартовалась на британской военно-морской базе “Гибралтар”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Как отмечается в сообщении, прибытие подводной лодки было ранее запланировано.

Нахождение лодки в порту обеспокоило организацию “Экологи действуют”. Как отметили в организации, атомная подводная лодка пришвартована в 100 м около круизного судна Celebrity Eclipse, что является риском для его пассажиров.

Экологи отметили, что планируют уведомить экипаж и пассажиров корабля по электронной почте. По словам представителей организации, британская подлодка может представлять угрозу, потому что с ней случались несчастные случаи в прошлом. Экологи полагают, что самое безопасное будет для круизного судна покинуть порт.

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Подводная лодка HMS Talent типа Трафальгар был введен в эксплуатацию в мае 1990 года. Подводные лодки этого типа - многоцелевые ракетно-торпедные. Они могут развивать скорость в 32 узла (59 км/ч). Их длина составляет 85,4 м, ширина - 9,8 м.
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 Теги: Великобритания, субмарина

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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