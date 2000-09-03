Раздел: Мир
Двухэтажный автобус повредил историческое здание в Лондоне
Разрушена часть витражей, изготовленных в 1625 году.
Рано утром в четверг даблдекер въехал в витрину здания на Стрэнд, Лондон пережившего Великий пожар в 1666 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
В 04:00 на проспекте Стрэнд произошло ДТП с большим материальным ущербом: даблдекер маршрута 341, следовавшего на первый маршрут в изменении, выехал на пустой тротуар и врезался в фасад здания, пережившего Великий пожар в 1666 году и Лондонский Блиц в 1940 -м.
Пострадавшее помещение занимает ресторан Wig and Pen, и его владельцы заявили о частичных «безвозвратных потерях» оригинального стеклянного фасада с витражными декорами, которые были изготовлены в 1625 году.
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Владельцы ресторана считают, что полностью старое здание будет восстановлено через несколько месяцев, а не недель. Местные жители считают инцидент позором: здание паба устояла перед лавиной огня, бушевавшей в Лондоне четверо суток, и перед ковровым бомбардировкам немецкой авиации, но разрушилось из-за столкновения с обычным автобусом, которых на улицах в районе Стрэнд сотни.
Рано утром в четверг даблдекер въехал в витрину здания на Стрэнд, Лондон пережившего Великий пожар в 1666 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
В 04:00 на проспекте Стрэнд произошло ДТП с большим материальным ущербом: даблдекер маршрута 341, следовавшего на первый маршрут в изменении, выехал на пустой тротуар и врезался в фасад здания, пережившего Великий пожар в 1666 году и Лондонский Блиц в 1940 -м.
Пострадавшее помещение занимает ресторан Wig and Pen, и его владельцы заявили о частичных «безвозвратных потерях» оригинального стеклянного фасада с витражными декорами, которые были изготовлены в 1625 году.
Читайте также: В немецкий ресторан запретили приходить с детьми
Владельцы ресторана считают, что полностью старое здание будет восстановлено через несколько месяцев, а не недель. Местные жители считают инцидент позором: здание паба устояла перед лавиной огня, бушевавшей в Лондоне четверо суток, и перед ковровым бомбардировкам немецкой авиации, но разрушилось из-за столкновения с обычным автобусом, которых на улицах в районе Стрэнд сотни.
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