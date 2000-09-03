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Раздел: Мир  
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В Риге собрались высшие офицеры НАТО

В Риге собрались высшие офицеры НАТОУчения старшего и высшего офицерского звена стран НАТО "Steadfast Pyramid 2018" проходят в Риге.

С воскресенья в Риге в Латвийской национальной академии обороны проходят учения НАТО "Steadfast Pyramid 2018" и "Steadfast Pinnacle 2018", в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии, сообщили BNS в отделе прессы Министерства обороны республики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Цель учений - усовершенствовать навыки высших офицеров и командиров в планировании и руководстве объединенными операциями. Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне. Учения "Steadfast Pyramid" и "Steadfast Pinnacle" проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.
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 Теги: Рига, НАТО

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Сегодня, 09:58 » Автор: Татьяна Ларина
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