В Риге собрались высшие офицеры НАТО

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Суд вынес решение арестовать его, однако срок содержания под стражей пока не называется.

Сегодня североатлантический альянс начал крупнейшие военные учения за последние 10 лет. Проект получил названия Steadfast Jazz. Учения сил быстрого реагирования будут проходить в Польше и странах Балтии. В масштабной операции примут участие военно-морской, воздушной и сухопутной группировки сил, а также подразделений