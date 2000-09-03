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Раздел: Мир  
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В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии

В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Единственным погибшим в жуткой аварии стал "глава правительства" Гагулия

8 сентября машина премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Геннадия Гагулии попала в аварию в районе города Гудаута, после чего глава правительства скончался по дороге в больницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist

Водитель и охранник чиновника серьезно не пострадали и после оказания первой помощи были выписаны.

По данным генпрокуратуры республики, 22-летний Хаджарат Тарсман, водитель машины, с которой столкнулся премьер, находился в состоянии наркотического опьянения.

Он задержан. Версия покушения не рассматривается.

Гагулия ехал в Абхазию из аэропорта Сочи, куда он приземлился после визита абхазской правительственной делегации в Сирию.

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Гагулия возглавлял правительство Абхазии трижды: в 1995-1997 годах, в 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.
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 Теги: премьер-министр, Абхазия

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Сегодня, 11:36 » Автор: Татьяна Ларина
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