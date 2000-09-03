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Раздел: Мир  
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В Швеции проходят парламентские выборы

В Швеции проходят парламентские выборыПроведенные перед выборами опросы показали значительную популярность правящей в настоящее время Социал-демократической партии.

В Швеции в воскресенье, 9 сентября, проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 9:00 и будут работать до 21:00 (по киевскому времени – ред.), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Для участия в голосовании приглашены около 7,3 миллиона наделенных правом голоса граждан Швеции.

Проведенные перед выборами опросы показали достаточно значительную популярность правящей в настоящее время Социал-демократической партии (около 25%). Правоцентристскую Умеренную коалиционную партию поддерживают около 17% опрошенных.

В то же время социологи указывают на значительное падение уровня поддержки социал-демократов населением, по сравнению с результатами четырехлетней давности. Если на выборах 2014 года правящая сейчас партия получила 31% голосов, то в этот раз ей прогнозируют не более 25%.

В то же время за несколько последних лет в Швеции значительно поднялись рейтинги правопопулистской политической силы Шведские демократы (их поддерживают более 17% респондентов). Прежде всего не экономические факторы, а недовольство граждан миграционной политикой правительства привели к увеличению их популярности.

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Только в 2015 году Швеция с 10-миллионным населением приняла около 160 тысяч искателей убежища. В расчете на количество населения это – самый высокий показатель среди стран-членов ЕС. Тогда сообщалось, что Швеция вводит пограничный контроль из-за наплыва беженцев.
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 Теги: Швеция, выборы

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Сегодня, 13:17 » Автор: Татьяна Ларина
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