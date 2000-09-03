Раздел: Мир
В Африке разбился самолет, много погибших
В результате крушения выжили три человека – шестилетний мальчик и двое мужчин. Среди выживших врач из Италии.
Пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана. В результате аварии погиб 21 человек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как рассказал министр информации города Йироль Табан Абель Агуек, самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана – города Джуба. По его словам, в результате крушения выжили три человека – шестилетний мальчик и двое мужчин. Сколько точно человек находилось на борту, не сообщается.
По данным Reuters, в результате аварии выжил врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организацией, действующих в регионе. Сейчас он находится в больнице города Йироль, ему делают операцию.
Накануне в центральном регионе Непала упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Шесть из них погибли, включая пилота. Вертолет перевозил пациента из деревни Самагон в столицу Катманду.
Читайте также: В Африке разбился школьный автобус, много погибших
Ранее в Индии в районе города Джодхпур в штате Раджастан разбился истребитель МиГ-27. Пилот успел катапультироваться и выжил.
Пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана. В результате аварии погиб 21 человек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как рассказал министр информации города Йироль Табан Абель Агуек, самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана – города Джуба. По его словам, в результате крушения выжили три человека – шестилетний мальчик и двое мужчин. Сколько точно человек находилось на борту, не сообщается.
По данным Reuters, в результате аварии выжил врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организацией, действующих в регионе. Сейчас он находится в больнице города Йироль, ему делают операцию.
Накануне в центральном регионе Непала упал вертолет, на борту которого находились семь человек. Шесть из них погибли, включая пилота. Вертолет перевозил пациента из деревни Самагон в столицу Катманду.
Читайте также: В Африке разбился школьный автобус, много погибших
Ранее в Индии в районе города Джодхпур в штате Раджастан разбился истребитель МиГ-27. Пилот успел катапультироваться и выжил.
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