Раздел: Мир
Британия выдвинула новое обвинение в адрес России
Глава центра кибернетической безопасности Великобритании Кайран Мартин обвинил Россию в массовых кибератаках.
Россия провела серию кибератак на энергетические сети, телекоммуникационную систему и медиа Соединенного Королевства в рамках секретной кибернетической войны РФ против Великобритании. Об этом сообщает Ukdaynews со ссылкой на шефа британского Национального центра кибернетической безопасности Кайрана Мартина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"С тех пор, как Центр кибернетической безопасности был создан в Великобритании в октябре 2016 года, он зафиксировал неоднократные российские кибератаки на жизненно важную британскую инфраструктуру, в частности энергетические сети с целью подрыва международной системы", - заявил К. Мартин.
Читайте также: Эстония выдвинула громкое обвинение в адрес России
Правда, эти атаки не имели успеха. Британские правительственные источники говорят о прямой ответственности российского ГРУ за упомянутые кибератаки и активный кибершпионаж.
Россия провела серию кибератак на энергетические сети, телекоммуникационную систему и медиа Соединенного Королевства в рамках секретной кибернетической войны РФ против Великобритании. Об этом сообщает Ukdaynews со ссылкой на шефа британского Национального центра кибернетической безопасности Кайрана Мартина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"С тех пор, как Центр кибернетической безопасности был создан в Великобритании в октябре 2016 года, он зафиксировал неоднократные российские кибератаки на жизненно важную британскую инфраструктуру, в частности энергетические сети с целью подрыва международной системы", - заявил К. Мартин.
Читайте также: Эстония выдвинула громкое обвинение в адрес России
Правда, эти атаки не имели успеха. Британские правительственные источники говорят о прямой ответственности российского ГРУ за упомянутые кибератаки и активный кибершпионаж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
714
0
Также советуем посмотреть
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
Оставьте свой комментарий