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Раздел: Мир  
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В Косово ветераны перекрыли дорогу президенту Сербии

В Косово ветераны перекрыли дорогу президенту СербииСейчас сербский президент находится с визитом в Косово

Около 200 косовских албанцев - ветеранов войны против Югославии - перекрыли дорогу к селу Бане перед запланированным на это воскресенье визитом президента Сербии Александра Вучича и требуют от него извинений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Две сотни албанцев-ветеранов в Косово заблокировали в воскресенье дорогу возле села Бане, чтобы не допустить туда визит сербского президента Вучича, заявляя, что его пустят только тогда, когда тот "принесет извинения за преступления", имея в виду войну 1998-1999 годов", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас сербский президент находится с визитом в Косово - бывшей провинции Сербии, которая в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и в данный момент является только частично признанным государством (РФ, Сербия и 5 стран-членов ЕС не признают Косово).

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 Теги: Косово, Сербия

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Сегодня, 16:50 » Автор: Татьяна Ларина
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