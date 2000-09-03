Раздел: Мир
В Косово ветераны перекрыли дорогу президенту Сербии
Сейчас сербский президент находится с визитом в Косово
Около 200 косовских албанцев - ветеранов войны против Югославии - перекрыли дорогу к селу Бане перед запланированным на это воскресенье визитом президента Сербии Александра Вучича и требуют от него извинений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Две сотни албанцев-ветеранов в Косово заблокировали в воскресенье дорогу возле села Бане, чтобы не допустить туда визит сербского президента Вучича, заявляя, что его пустят только тогда, когда тот "принесет извинения за преступления", имея в виду войну 1998-1999 годов", - говорится в сообщении.
Как известно, сейчас сербский президент находится с визитом в Косово - бывшей провинции Сербии, которая в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и в данный момент является только частично признанным государством (РФ, Сербия и 5 стран-членов ЕС не признают Косово).
Читайте также: МИД Косово: Идеи Сербии по четырем изменениям границы опасны и неприемлемы
В последнее время идут переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.
Около 200 косовских албанцев - ветеранов войны против Югославии - перекрыли дорогу к селу Бане перед запланированным на это воскресенье визитом президента Сербии Александра Вучича и требуют от него извинений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Две сотни албанцев-ветеранов в Косово заблокировали в воскресенье дорогу возле села Бане, чтобы не допустить туда визит сербского президента Вучича, заявляя, что его пустят только тогда, когда тот "принесет извинения за преступления", имея в виду войну 1998-1999 годов", - говорится в сообщении.
Как известно, сейчас сербский президент находится с визитом в Косово - бывшей провинции Сербии, которая в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и в данный момент является только частично признанным государством (РФ, Сербия и 5 стран-членов ЕС не признают Косово).
Читайте также: МИД Косово: Идеи Сербии по четырем изменениям границы опасны и неприемлемы
В последнее время идут переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.
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