В США произошла стрельба в Макдональдсе

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В Америке снова звучали выстрелы. В Соединенных Штатах Америки продолжается серия бессмысленных случаев стрельбы на улице и расстрела беззащитных прохожих. Так, в США в штате Техас выходец из Северной Каролины в воскресенье устроил стрельбу на улицах городов. От его пуль погиб один человек, еще пятеро были ранены. Они