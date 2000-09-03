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Раздел: Мир  
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Новое обострение: Турция перебрасывает бронетехнику к границам Сирии

Новое обострение: Турция перебрасывает бронетехнику к границам СирииВоенная колонна достигла района Хасса.

Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Анадолу".

Сообщается, что очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную провинцию Хатай. Согласно информации агенства, военная колонна достигла района Хасса и будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе с Сирией.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийские военно-воздушные силы и российская авиация нанесли удары по населенным пунктам и позициям оппозиции и противников режима Башара Асада в провинции Хама и на севере провинции Идлиб. По словам главы Управления гражданской обороны Идлиб Мустафы Хадж Юсуфа, в результате ударов погибли 5 мирных жителей, еще 7 жителей получили ранения.

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Российский президент Владимир Путин отверг призывы Турции к перемирию, чтобы предотвратить возможное кровопролитие на севере Сирии. Во время проведения трехсторонней встречи с Ираном и Турцией, президент РФ заявил, что собирается продолжить "борьбу с террористами" в провинции Идлиб. Сирийская армия, которая поддерживается Россией и Ираном, готовы начать крупное наступление на провинцию уже в ближайшее время.
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 Теги: Турция, Сирия, бронетехника

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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