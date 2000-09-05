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Раздел: Мир  
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В Афганистане произошел еще один кровавый теракт

В Афганистане произошел еще один кровавый теракт В результате взрыва погибли не менее 7 человек.

Вчера, 9 сентября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что около 15:00 по местному времени возле демонстрации, посвященной 17-ой годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли по меньшей мере 7 человек, еще 25 получили ранения.

Отмечается, что террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя возле толпы участников демонстрации. Незадолго до этого, недалеко от этого места спецслужбы ликвидировали другого террориста-смертника, до того как он успел активировать взрывное устройство.

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Пока ни одна из действующих в стране террористических и экстремистских групп не взяли на себя ответственности за нападение.
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 Теги: Афганистан, теракт

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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