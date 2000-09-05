Раздел: Мир
Президент США выдвинул ультиматум в адрес компании Apple
Если заводы компании не перенесут в США, ей придется платить пошлины.
Компания Apple в пятницу, 7 сентября опубликовала драматическое заявление, в котором предупредила американский народ о возможном повышении цен на широкий спектр выпускаемой ею продукции, включая наушники AirPods и Beats а также HomePod и смарт-часы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Причиной этого станут введенные президентом Дональдом Трампом таможенные тарифы на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов.
Трамп ответил на это твитом следующего содержания: “Цены могут вырасти из-за массивных пошлин, которые мы вводим против Китая - но есть легкое решение, при котором будет НУЛЕВОЙ налог, более того, будут налоговые поблажки. Делайте ваши продукты в Соединенных Штатах, вместо того, чтобы делать их в Китае. Начинайте строить новые заводы прямо сейчас. Увлекательно!”
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Трамп также намерен ввести дополнительные тарифы против Китая на сумму 267 миллиардов долларов - и если это будет сделано, одной из категорий товаров, на которые будут введены пошлины станут смартфоны.
Компания Apple в пятницу, 7 сентября опубликовала драматическое заявление, в котором предупредила американский народ о возможном повышении цен на широкий спектр выпускаемой ею продукции, включая наушники AirPods и Beats а также HomePod и смарт-часы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Причиной этого станут введенные президентом Дональдом Трампом таможенные тарифы на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов.
Трамп ответил на это твитом следующего содержания: “Цены могут вырасти из-за массивных пошлин, которые мы вводим против Китая - но есть легкое решение, при котором будет НУЛЕВОЙ налог, более того, будут налоговые поблажки. Делайте ваши продукты в Соединенных Штатах, вместо того, чтобы делать их в Китае. Начинайте строить новые заводы прямо сейчас. Увлекательно!”
Читайте также: В Афганистане произошел еще один кровавый теракт
Трамп также намерен ввести дополнительные тарифы против Китая на сумму 267 миллиардов долларов - и если это будет сделано, одной из категорий товаров, на которые будут введены пошлины станут смартфоны.
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